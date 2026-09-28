Astudillo en vilo por indefinición de Ahora Nación.

La censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, permanece en vilo ante la falta de una posición unificada de Ahora Nación (AN), cuyos 10 votos podrían resultar decisivos para definir el futuro de la moción en la Cámara de Diputados.

Néstor Villegas, secretario general de AN, sostuvo que su agrupación no debería respaldar por ahora la moción, al considerar que los recientes cambios en la Policía Nacional deben tener un margen para mostrar resultados.

“Yo, como secretario general de Ahora Nación, no estoy de acuerdo con la censura. En todo caso, no en este momento. Hoy no es el momento”, señaló.

En la misma línea, el senador Harvey Colchado expresó, a través de la red social X, que tampoco respalda la censura contra el titular del Interior.

Sin embargo, la senadora Mirtha Vásquez (AN) expresó una posición distinta. En declaraciones a Canal N, sostuvo que existen “razones suficientes para producirse la censura”.

CÁLCULO. Por su parte, el senador Flavio Figallo, vocero del Partido del Buen Gobierno (PBG) en la Cámara Alta, confirmó que su bancada respaldará en bloque la censura contra Astudillo.

El legislador sostuvo que la decisión fue adoptada por consenso en su bancada.

“Sí, hay un consenso. Nosotros hemos discutido el tema ampliamente. Los diputados participaron en la interpelación del señor Astudillo, y el consenso nuestro es ir en esa dirección”, afirmó a RPP.

Asimismo, Figallo señaló que el líder de su partido, Jorge Nieto, conoce y avala la decisión.

“Jorge Nieto conoce la decisión y la avala. Todas las reuniones las hacemos con el presidente del partido. Específicamente, sobre el caso Astudillo, no tenemos ese tipo de discrepancias internas. Actuaremos en consenso, no vamos a actuar separados”, sostuvo.

Con estos respaldos, la moción suma una proyección de 64 votos a favor: 32 de Juntos por el Perú, 14 de Obras y 18 del PBG. Para aprobar una censura se requieren 66 votos, por lo que la iniciativa necesita al menos dos adhesiones adicionales.