La presidenta Keiko Fujimori reiteró este lunes su advertencia sobre la intensidad que podría alcanzar el fenómeno de El Niño en el Perú durante los próximos meses.

Mediante sus redes sociales, calificó el fenómeno como un “meganiño” y detalló las medidas que, según indicó, su gobierno ya está ejecutando para hacer frente a la emergencia.

“Vamos a tener un MEGANIÑO que va a ser realmente dramático para nuestro país”, indicó la mandataria.

“Necesitamos estar unidos, porque la emergencia va a ser muy grande. Lo más importante de todo es SALVAR VIDAS”, añadió.

Fujimori señaló que su administración ha ejecutado diversas medidas, entre ellas la limpieza de 536 puntos en cauces de ríos y el traslado de 20 puentes modulares al norte del país, donde se anticipan algunas de las mayores afectaciones.

Asimismo, anunció la construcción de albergues con capacidad para 30 mil personas y la instalación de hospitales de campaña en Tumbes, Piura y Lambayeque. También informó que se colocarán 12 barreras dinámicas para proteger a las familias que residen en 10 quebradas de Lima.

La mandataria aseguró que el Gobierno dispone de cinco buques de la Marina y 22 helicópteros, así como de 5.600 toneladas de alimentos para atender las posibles emergencias, entre otras medidas de prevención y respuesta.

“En el momento de la emergencia, el Gobierno va a actuar en simultáneo en todas las regiones. Y yo estaré siempre informando, acompañando, dando la cara y resolviendo”, señaló Fujimori al finalizar su publicación.

El mensaje está acompañado de un video en el que se la observa recorriendo zonas que podrían resultar afectadas por el fenómeno climático y dando a conocer las medidas previstas para afrontar la emergencia.

Vamos a tener un MEGANIÑO que va a ser realmente dramático para nuestro país. Necesitamos estar unidos, porque la emergencia va a ser muy grande. Lo más importante de todo es SALVAR VIDAS. Esto es lo que ya venimos haciendo: • Estamos limpiando los cauces de los ríos en 536 puntos. • El río Piura puede recibir hasta 4000 metros cúbicos por segundo. • Construiremos albergues temporales para 30 000 personas. • Tendremos hospitales de campaña en Tumbes, Piura y Lambayeque. • Contamos con 5 buques de la Marina y 22 helicópteros. • Enviamos 20 puentes modulares al norte. • Instalaremos 12 barreras dinámicas para proteger a las familias que viven en 10 quebradas de Lima. • Aprobamos la norma de Servicios por Impuestos. • Agilizamos Obras por Impuestos. • Sacamos más de 14 decretos de urgencia y decretos supremos. • Estamos entregando motobombas e hidrojets. • Tenemos 5600 toneladas de alimentos. En el momento de la emergencia, el Gobierno va a actuar en simultáneo en todas las regiones. Y yo estaré siempre informando, acompañando, dando la cara y resolviendo. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 19, 2026