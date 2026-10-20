El pleno del Senado programó para este miércoles 21 de octubre, a las 10:00 a.m., la sesión plenaria en la que se debatirá y votará el proyecto de ley que busca otorgar al Poder Ejecutivo facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y prevención de los efectos del fenómeno de El Niño.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó incorporar siete puntos adicionales al dictamen previamente aprobado por la Cámara de Diputados, que autoriza al Gobierno a emitir decretos legislativos por un periodo de 90 días. Con estos cambios, la propuesta quedó conformada por 27 ítems.

En agosto, el Poder Ejecutivo solicitó a la Cámara de Diputados facultades para legislar durante 120 días en materias relacionadas con la seguridad ciudadana, las micro y pequeñas empresas, el ámbito laboral y la promoción del empleo. El pedido también comprendía la simplificación administrativa, el desarrollo productivo y la modernización del Estado.

Durante la sesión de este lunes en la cámara alta, se incorporaron seis puntos relacionados con la seguridad ciudadana y uno referido a la prevención de los efectos del fenómeno de El Niño. A la jornada legislativa no asistieron los parlamentarios de Juntos por el Perú Víctor Cutipa, Íber Maraví y Humberto Morales, ni Ruth Luque, de Ahora Nación, y Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno.

Al respecto, Luque Ibarra cuestionó la aprobación de las “nuevas habilitaciones” por parte de la Comisión de Constitución, presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular. La parlamentaria señaló que el grupo de trabajo adoptó esta decisión “sin resolver ni explicar cuáles son los límites constitucionales del Senado para incorporar materias que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados”.

“Para el fujimorismo, la democracia se reduce a conseguir los votos necesarios, sin importar la deliberación ni los cuestionamientos constitucionales. Para mí, la democracia no consiste únicamente en sumar votos: exige respetar procedimientos, escuchar posiciones distintas, deliberar y poner límites al poder. Esa es nuestra diferencia de fondo: no basta tener los votos para decidir; también hay que respetar las reglas y justificar las decisiones”, aseguró mediante su cuenta oficial en X.

Por su parte, Morales Ramírez advirtió que la Comisión de Constitución ha “desnaturalizado” la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados. Además, consideró que esta actuación “marca un parteaguas y anticipa cómo tramitará lo que Diputados apruebe en los próximos cinco años”.

En tanto, la parlamentaria fujimorista Patricia Juárez criticó a los senadores de oposición por ausentarse de la sesión.

“La seguridad de los peruanos no puede esperar ni ser rehén de cálculos políticos. Es hora de dar la cara y asumir responsabilidades. No hay tiempo para puntos medios, no hay tiempo para ser tibio”, manifestó.

Posteriormente, el oficialista Alejandro Aguinaga sostuvo que “el país exige responsabilidad” a la oposición, en lugar de “cálculos políticos”.