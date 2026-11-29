Una menor de 13 años fue llevada a una habitación de la calle Rosario, en Chincha Alta, inducida a beber licor para luego ser víctima de abuso sexual. Sus padres al tener conocimiento de la agresión, acudieron a la sede policial y en operativo fueron atrapados tres presuntos implicados en el delito de violación. Entre los investigados se encuentra un adolescente de 17, y otros dos adultos de 19 y 22 años.

Denuncia por violación

La agraviada salió de su vivienda el jueves, y aunque pasaron las horas no retornó hasta la mañana del día siguiente (viernes). Ella llegó en mal estado, presentando aliento alcohólico y vómitos. Su familia supo en ese momento que la habían agredido sexualmente. La víctima relató el terrible episodio que le tocó vivir, siendo formulada la denuncia respectiva contra los que resulten responsables.

La menor fue llevada por un mototaxista de 17 años hasta un predio, ubicado en Rosario, al que ingresaron y se instalaron en un cuarto. En ese mismo lugar estuvo en compañía de una adolescente de 15, el conductor del trimoto y dos hombres, que estaban esperando la llegada. El grupo desde la madrugada del viernes comenzó con el consumo de bebidas alcohólicas preparada a base de vodka.

La agraviada de 13 años fue inducida a beber licor sin imaginar lo que vendrían más adelante. En ese contexto, uno de los participantes de la reunión la llevó hasta otro ambiente, para dar rienda suelta a sus bajas pasiones. El ataque sexual volvió a repetirse, al parecer, en presencia de los demás y hasta habría video de la comisión de este hecho. Tras la denuncia la policía fue en búsqueda de los presuntos implicados.

Fueron detenidos los dos sujetos de 19 y 22 años, y también se realizó la retención del chófer del mototaxi. Los tres fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal para continuar con las diligencias con participación del fiscal de turno, que permitan determinar el grado de participación de cada uno de estos en el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de menor.

EL DATO: Los agentes de investigación continúan las diligencias para conocer si además de las bebidas alcohólicas hubo consumo de sustancias nocivas en esta reunión en la que una menor fue ultrajada luego de libar.

LA CIFRA: 3 presuntos implicados permanecen en custodia de la policía para determinar responsabilidad.

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