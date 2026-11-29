Salen a la luz nuevos detalles del violento asalto a una camioneta blindada en la avenida Costanera, en La Perla, el cual podría estar relacionado con un millonario robo de lingotes de oro ocurrido en el Callao en 2021.

Una investigación identificó vínculos entre los dos ocupantes del vehículo atacado y la empresa Balaji S.A.C., que hace cinco años perdió tres lingotes valorizados en 842.000 dólares.

Uno de los heridos fue identificado como Vijay Pagrani, ciudadano indio de 29 años, cuyo nombre figura en el directorio de la compañía. También viajaba Mari Nataly Miranda Espinoza, ingeniera industrial de 35 años, quien fue gerente administrativa de Balaji entre marzo de 2021 y noviembre de 2022.

ENVÍOS DE ORO

Según se conoció, la empresa realizó 12 operaciones de exportación entre 2020 y 2021, con envíos de lingotes de oro a Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos por más de 14 millones de dólares . El 6 de agosto de 2021, tres lingotes fueron robados cuando eran transportados en una camioneta interceptada en la cuadra 19 de la avenida Elmer Faucett por delincuentes vestidos con uniformes policiales.

La investigación señala que Sanjay Pagrani, socio fundador de Balaji y familiar de Vijay, habría reconocido a uno de los asaltantes: Víctor Alfonso Hinostroza Luque, un policía en actividad que fue condenado a 20 años de prisión por ese caso y que registra una orden de requisitoria.

También identificó que uno de los vehículos presuntamente utilizados en el reciente ataque habría participado en un tiroteo contra policías en San Juan de Miraflores, en julio de 2024.

La camioneta blindada, una Jeep del año 2012, fue adquirida por su último propietario en febrero de 2025 por 18.000 dólares, según los registros citados en la investigación. La Policía continúa con las diligencias para esclarecer el asalto y determinar si existe una conexión entre ambos casos.

Como se recuerda, el viernes, durante el asalto, los atacantes sacaron y dejaron tendido en el pavimento a uno de los ocupantes del vehículo atacado, que presuntamente se trataría del conductor. Posteriormente, los sujetos huyeron hacia sus camionetas tras sustraer varios paquetes de la unidad siniestrada.

Vehículo

El vehículo plomo de placa B6H – 624, involucrado en el ataque armado, también ha estado relacionado en otros delitos.

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