La Contraloría inspeccionó el Hospital Regional Docente de Trujillo y el Centro de Salud Wichanzao, en La Esperanza, y detectó una serie de “situaciones adversas que afectan o podrían afectar” la preparación y respuesta del sector salud ante el incremento de casos de dengue de cara al fenómeno El Niño 2026-2027. Esto ha generado preocupación, teniendo en cuenta que La Libertad, con más de 25 mil casos, es la región con más infectados por esta enfermedad.

DETALLES

Entre el 2 y 6 de noviembre, funcionarios del órgano de control visitaron los nosocomios para conocer su realidad. En el Hospital Regional encontraron tres deficiencias que necesitan ser corregidas de manera inmediata para asegurar la buena atención de pacientes.

De acuerdo al Informe de Visita de Control N° 20673-2026-CG/SALUD-SVC, emitido el 13 de noviembre, este nosocomio “presenta deficiencias en el sistema de drenaje pluvial y condiciones de vulnerabilidad ante inundaciones que podrían afectar la seguridad de las personas y los bienes, favorecer la formación de criaderos del vector del dengue y comprometer la continuidad de los servicios de salud ante lluvias intensas por el fenómeno El Niño”.

También se detectó “desabastecimiento de medicamentos e insumos para atención de pacientes afectados” por esta enfermedad. Esto, “genera riesgo de comprometer la atención inmediata y oportuna de los pacientes”.

Otro punto que se alertó fue que la sala situacional física del hospital Regional “presenta información epidemiológica desactualizada, lo que limita el análisis en tiempo real de los casos de dengue y la toma de decisiones oportunas para el manejo de posibles brotes”.

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ALERTA

En el Centro de Salud Wichanzao, en La Esperanza, la Contraloría halló cinco situaciones adversas, según el Informe de Visita de Control N° 20672-2026-CG/SALUD-SVC.

En el documento se detalla que la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) Laboratorio “no cuenta con suministro de energía eléctrica desde hace aproximadamente un año, sin que se haya implementado una solución que garantice la continuidad del servicio, situación que impide el funcionamiento de los equipos necesarios para el procesamiento de pruebas para el diagnóstico del dengue y obliga a derivar las muestras a otro establecimiento de salud”.

Esto “podría retrasar la confirmación laboratorial de los casos y comprometer la oportunidad de la respuesta diagnóstica y epidemiológica ante un eventual incremento de casos asociado a las lluvias extraordinarias del fenómeno El Niño 2026-2027”.

Además, el centro de salud “presenta deficiencias en el sistema de drenaje pluvial y condiciones de vulnerabilidad ante inundaciones”, lo que podría “favorecer la formación de criaderos del vector del dengue y comprometer la continuidad de los servicios”.

Asimismo, se detectó desabastecimiento de medicamentos para la atención de pacientes y deficiencias en la infraestructura, ventilación y condiciones de almacenamiento de medicamentos. Esto comprometería la adecuada conservación y calidad de los fármacos.

En la fiscalización también se cuestionó las deficiencias en el control de temperatura y transporte de muestras biológicas, así como la desactualización de la sala situacional física y la ausencia de reportes de control de calidad de datos y supervisión epidemiológica.

NOTIFICACIÓN

Los informes de la Contraloría fueron enviados a la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel el pasado 17 de noviembre. Acá le piden que que indique “las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas”.

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