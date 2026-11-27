La Defensoría del Pueblo advirtió que en La Libertad solo hay disponibilidad de camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Norte, ubicado en Trujillo, ante el incremento de casos de dengue en este departamento.

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La entidad estatal precisó que la información — de seis camas UCI— fue recabada el último miércoles, a través de sus oficinas defensoriales de las 8 regiones del país más afectadas por esta enfermedad.

Grave

“Si bien la disponibilidad de camas UCI es dinámica y puede variar durante el transcurso del día, la información recabada evidencia la necesidad de adoptar medidas oportunas y diferenciadas según la realidad de cada territorio”, agregó la Defensoría.

Ayer, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad informó que la cifra de casos de dengue en esta parte del país se disparó a 25,987 y que 65 personas se encontraban hospitalizadas con este mal.

Precisó que del total de contagios, Trujillo es la provincia más golpeada, con 10,685 casos confirmados y 6,605 probables. Le siguen, en segundo y tercer lugar, Virú y Chepén, con un total de 3,891 y 2,208 infectados, respectivamente.

Días atrás, el mismo gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, confirmó que la región no cuenta con vacunas contra el dengue.

La población, por su parte, denunció que algunos pacientes con dengue son atendidos en el piso de los establecimientos de salud debido a que estos se encuentran colapsados “por la gran cantidad de pacientes que llegan a diario”.

Inspección

Hasta el cierre de esta edición, ni el gerente de Salud ni la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, dieron declaraciones sobre esta crisis sanitaria que afronta La Libertad.

Según un video publicado por la Región en Facebook, se conoció que Cabrera visitó el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe (Pacasmayo), acompañada del gerente de Salud.

En el nosocomio, la gobernadora dijo que “estamos comprando camillas” y aseguró que también se realizan otras gestionas para detener el avance del dengue.