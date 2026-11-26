Un nuevo asesinato conmociona a la región La Libertad. Un joven mototaxista fue acribillado a balazos por sicarios que lo interceptaron cuando buscaba pasajeros en la provincia de Pacasmayo.

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Feroz

Este nuevo hecho de sangre ocurrió a las 8 de la noche del último miércoles en la avenida Cajamarca, en el centro poblado de Pakatnamú, en el distrito de Guadalupe. Testigos informaron que el transportista, identificado como Antonio Manuel Acuña Vásquez, manejaba su vehículo cuando fue atacado a tiros por inescrupulosos que, al parecer, le seguían los pasos.

Tras perpetrar el ilícito, los delincuentes habrían huido en una motocicleta. La víctima, en tanto, intentó pedir auxilio y bajó de su unidad. Sin embargo, solo pudo caminar un par de metros y luego cayó a la pista.

Vecinos que presenciaron el crimen lo socorrieron y lo trasladaron de emergencia al centro de salud de la zona. No obstante, por la gravedad de sus heridas, los médicos solo certificaron su deceso.

Familiares de Antonio Acuña llegaron al lugar de la tragedia y exigieron justicia. Ellos aseguraron que su pariente no tenía problemas con nadie, por lo que dijeron desconocer las causas del ataque.

Moradores de Pakatnamú, en tanto, cuestionaron el escaso patrullaje policial y de serenazgo en la zona. Por ello, exigieron mejorar la seguridad para evitar más tragedias.

En rojo

En lo que va del año se han registrado 186 asesinatos en La región La Libertad. Trujillo, con 76 homicidios, es la provincia que más crímenes ha soportado este 2026. Le siguen Pataz, con 25; Chepén, con 24; Virú, con 18; Ascope, con 17; y Pacasmayo, con 11.

Después vienen las provincias de Gran Chimú (7), Santiago de Chuco (4), Otuzco (2) y Sánchez Carrión (2).

La Policía informó que la mayoría de asesinatos son por ajuste de cuentas entre bandas.