Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Libertad capturaron en el Callao a alias “Curro”, quien tenía una orden de detención preliminar por ser el presunto autor del asesinato de Amir Reza Baghery Rodríguez. Este crimen ocurrió la madrugada del último 6 de noviembre en la urbanización Los Pinos, en Trujillo.

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Tras labores de inteligencia, los efectivos lograron determinar que Juan Francisco González Guevara (29) se escondía en una vivienda situada en la primera cuadra de la calle Canchones, en la urbanización Tarapacá, Callao.

Los policías trujillanos viajaron hasta la zona y lograron capturarlo mientras descansaba. Durante las diligencias se le incautaron dos celulares.

Alias “Curro” será trasladado en las próximas horas a la capital liberteña para que sea juzgado por este cruel asesinato.

“Todos los casos están siendo investigados con rigor y se continúa gestionando los requerimientos de prisión preventiva correspondientes contra quienes han sido identificados. No hay distancia que nos detenga”, informó la Región Policial La Libertad.