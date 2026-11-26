Festival Alaire nueva plataforma musical y cultural creada por Oranch y co-producida con idosm, que busca conectar a las personas a través de experiencias memorables al aire libre, presentó oficialmente el line up de artistas que formarán parte de su primera edición. Esta nueva propuesta reunirá a algunas de las voces más representativas de la música latinoamericana actual el próximo 5 de junio de 2027 en Arena Monumental.

“El festival nace con la convicción de que la música sigue siendo una de las formas más poderosas de conectar a las personas. Queremos construir una plataforma cultural que reúna a artistas consagrados, nuevas voces y audiencias en torno a nuevas propuestas que trascienden un solo día y que crezcan con el tiempo”, comentó Diego Huamán, gerente general de Oranch y director del Festival Alaire.

¿Quiénes estarán presentes en el festival?

Encabezando el line up destacan Cultura Profética, referente indiscutible del reggae en español; Vicente García, uno de los cantautores más influyentes de la música hispanoamericana contemporánea; y No Te Va Gustar, la emblemática banda uruguaya que durante más de tres décadas ha construido una sólida conexión con el público latinoamericano.

A ellos se suman propuestas que reflejan la diversidad sonora que caracterizará al festival. Desde Argentina llegarán Indios, una de las agrupaciones más representativas de la nueva escena alternativa de la región. El cartel también incluirá al peruano Jaze, una de las figuras de mayor crecimiento en la música hispanoamericana, así como al rapero A.C.O., la banda venezolana Okills, la cantautora ecuatoriana Luz Pinos, el puertorriqueño Bebo Dumont, la artista peruana Greccia, seguidos por Yamil Quiere Ser Artista y Super Simio.

Como parte de su apuesta por impulsar nuevos talentos, Festival Alaire contará además con un espacio dedicado a artistas emergentes y nuevos formatos, en el que participarán Super Simio y Arrebato, quienes tendrán la oportunidad de presentar su performance artística frente a una nueva audiencia.

La experiencia se extenderá más allá de los conciertos. Tras la programación principal, el público podrá disfrutar de un after oficial liderado por Terapia, una fiesta de salsa con selectores musicales de vinilos, completando una jornada concebida para celebrar la diversidad musical y la conexión entre artistas y audiencias.

¿Dónde comprar las entradas?

Presentado por Oranch y co-producido con idosm, las entradas para la primera edición del Festival Alaire estarán disponibles a través de Joinnus; la primera etapa de venta irá desde el viernes 16 de octubre hasta el 11 de noviembre. Si compras con el BCP, tendrás un 15% de descuento en todas las zonas. Para adquirir las entradas, ingresar al siguiente link: https://www.joinnus.com/landing/festival-alaire-2027