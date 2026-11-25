Carros alegóricos, comparsas, luces, música y un gran espectáculo navideño darán vida al regreso del Gran Corso de Wong y Metro que se realizará en el distrito de Jesús María el 13 de diciembre. La iniciativa, impulsada por Cencosud y bajo la producción de América Multimedia, recorrerá más de 15 cuadras de la avenida Salaverry.

El emblemático recorrido contará también con la participación de diversos artistas, como Rebecca Escribens y Ernesto Pimentel, quien da vida a la querida Chola Chabuca.

“Preparamos un espectáculo de calidad, pensado para que todas las familias peruanas disfruten de una experiencia especial. Y quienes no puedan acompañarnos presencialmente podrán disfrutar de esta gran producción a través de América Televisión y América TVGO”, destacó Óscar Carbajal, gerente Comercial y de Marketing de América Multimedia.

TRAYECTO

El desfile se iniciará a la altura del parque Próceres de la Independencia, continuará por toda la avenida Salaverry y finalizará en la Concha Acústica del Campo de Marte, en la av. La Peruanidad, completando más de 15 cuadras de recorrido.

Próximamente se darán a conocer el horario de restricción vehicular, las vías comprometidas y las rutas alternas para que los conductores puedan planificar sus desplazamientos.

Asimsimo, el despliegue de seguridad contará con efectivos policiales, serenazgo, bomberos y ambulancias para atender cualquier emergencia.