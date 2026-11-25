El cantante español David Bisbal presenta una nueva versión de “El burrito sabanero”, uno de los villancicos más populares de la Navidad en español. La propuesta incorpora elementos del flamenco y de la tradición musical andaluza.

El remix llega dos años después de que el artista incluyera su interpretación del clásico navideño en el álbum “Todo es posible en Navidad”, publicado en 2024.

En esta oportunidad, el cantante busca acercar la composición al sonido de los villancicos andaluces, manteniendo el carácter festivo de la canción original.

David Bisbal incorpora el flamenco a “El burrito sabanero”

La nueva versión cuenta con la participación de Luis de Perikín, productor, músico y creador del concepto musical “Así Canta Jerez”.

El productor incorpora elementos de la tradición musical de Jerez de la Frontera, en España, para ofrecer una adaptación que combina el repertorio navideño con las raíces del flamenco.

La colaboración retoma la interpretación que Bisbal presentó hace dos años y le otorga una nueva identidad sonora.

David Bisbal vuelve a apostar por la música navideña

Desde el lanzamiento de su álbum “Todo es posible en Navidad”, el intérprete español ha incorporado la música navideña a su propuesta artística.

Su versión de “El burrito sabanero” forma parte de este proyecto discográfico, con el que recuperó canciones tradicionales vinculadas a las celebraciones de fin de año.

Con este nuevo remix, Bisbal amplía su repertorio navideño y vuelve a apostar por la combinación de sonidos tradicionales y nuevas propuestas musicales de cara a la Navidad de 2026.