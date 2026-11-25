El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Ayabaca, participó en la campaña “Familia, te escucho”, organizada por la institución educativa José Carlos Mariátegui, ubicado en el centro poblado de Socchabamba, provincia de Ayabaca, con el objetivo de fortalecer las relaciones familiares, promover la crianza positiva y prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

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El fiscal provincial Alexis Roa Ordinola brindó una charla dirigida a los padres de familia, abordando temas relacionados con la prevención de la violencia, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la crianza positiva y la importancia de la comunicación afectiva en el entorno familiar.

Asimismo, brindaron orientación sobre las rutas de atención y protección ante situaciones de violencia, destacando el rol de los padres y madres de familia en el cuidado, acompañamiento y desarrollo de sus hijos.

La actividad permitió compartir información y pautas para fortalecer la convivencia familiar y promover entornos seguros para los menores de edad, mediante el trabajo articulado entre las instituciones.

De esta actividad también participaron los profesionales del Centro Emergencia Mujer y la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA) de Ayabaca.