El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Flagrancia dictó 6 meses de prisión preventiva, mientras dura su juicio, a los hombres de iniciales J.M.M.M. y S.P.R.S., debido a que les hallaron una pistola y municiones en la provincia de Sullana.

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Ellos serán investigados en calidad de presuntos coautores del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de porte de armas de fuego y municiones.

La magistrada encargada de la audiencia, declaró fundado el pedido el requerimiento de prisión preventiva contra los investigados, por tener suficientes presupuestos materiales y ordenó el internamiento en el establecimiento penitenciario de Piura.

Los hechos materia de investigación se registraron el pasado 12 de noviembre, cuando personal policial del DEPRINCRI intervinieron a los investigados en un parque del asentamiento Quince de Marzo, encontrando al primero de ellos, seis municiones y al segundo, una pistola con 4 municiones y otra caja con 21 proyectiles en el interior de su vivienda.