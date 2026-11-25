El incremento de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad, sumado a los malos hábitos de alimentación, han elevado la demanda de tratamientos de diálisis en Arequipa. Cada día, al menos un nuevo paciente ingresa al hospital Honorio Delgado Espinoza para iniciar esta terapia que le permita seguir con vida.

El jefe del servicio de Nefrología, José Luis Gonzales, informó que actualmente atienden a 150 pacientes en hemodiálisis y otros 30 en diálisis peritoneal. Para cubrir la demanda, el hospital cuenta con 30 máquinas de hemodiálisis, pero aún así no puede atender a todos los pacientes del Ministerio de Salud que requieren el tratamiento de reemplazo renal. Se estima que hay unos 500 personas que requieren de las máquinas para vivir y deben ser derivados a clínicas privadas que también están al límite de su capacidad.

Gonzáles explicó que el daño renal puede avanzar durante años sin dar avisos hasta que es demasiado tarde para el paciente. Indicó que cuando aparecen las náuseas, hinchazón en las piernas, anemia, cansancio y pérdida del apetito, la enfermedad suele encontrarse en una etapa avanzada. “La diálisis no es una terapia curativa, es una terapia de soporte para que puedan continuar su vida”, precisó.

Por ello, sostuvo que es importante detectar oportunamente el daño renal, Gonzales recomendó realizarse exámenes de orina y creatinina en sangre al menos una vez al año a partir de los 40 años sobre todo quienes padecen de enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad o entre sus familiares tienen antecedentes de insuficiencia renal.