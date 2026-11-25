El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este miércoles el rescate de todos los rehenes que permanecieron secuestrados durante cerca de 17 horas en un supermercado de Cartagena, ciudad turística ubicada en el norte del país.

El mandatario calificó de “absolutamente impecable” la operación conjunta de policías, militares y fuerzas especiales. Asimismo, confirmó que uno de los secuestradores murió durante la intervención.

El alcalde de Cartagena aseguró que todas las personas retenidas se encuentran sanas y salvas.

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora (C), posa con soldados que participaron en el rescate de los rehenes que estaban en el supermercado Éxito en Cartagena, en la madrugada del 25 de noviembre de 2026. (MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA / AFP).

Secuestro en Cartagena se originó tras un intento de robo

Según la versión del presidente colombiano, el secuestro se produjo el martes 24 de noviembre tras un intento frustrado de robo a un vehículo blindado.

El incidente afectó a trabajadores y clientes del supermercado Éxito, ubicado en el sector de La Castellana. Durante la jornada, las autoridades consiguieron la liberación de varias personas, entre ellas mujeres de avanzada edad.

Aunque todos los rehenes fueron rescatados, el número total de personas que estuvieron retenidas no estaba plenamente establecido en los primeros reportes.

Abelardo de la Espriella confirmó el rescate de los rehenes

El jefe de Estado colombiano se trasladó hasta Cartagena para supervisar las acciones de las fuerzas de seguridad y posteriormente anunció el resultado del operativo mediante un video difundido en redes sociales.

“Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, manifestó el mandatario.

Tras la intervención, medios locales difundieron imágenes de tres hombres esposados bajo custodia policial.

Familiares de los rehenes vivieron horas de incertidumbre

Durante la emergencia, decenas de ciudadanos y familiares de las personas secuestradas permanecieron en los alrededores del establecimiento comercial, mientras las autoridades restringían el tránsito en la zona.

“Mi hijo está allá (...) No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron”, declaró a la agencia AFP Jacob Pérez, padre de uno de los trabajadores del supermercado.

De la Espriella descartó inicialmente que el secuestro estuviera relacionado con una organización terrorista y atribuyó el hecho a delincuentes comunes.

Colombia enfrenta jornada de violencia en aniversario del acuerdo de paz

La toma de rehenes coincidió con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), suscrito el 24 de noviembre de 2016.

La conmemoración estuvo marcada por diversos hechos de violencia en el país. Entre ellos, un atentado en Villavicencio que dejó 25 heridos y daños materiales en la sede del gobierno regional y sus alrededores.

El presidente colombiano también informó sobre un ataque que interrumpió temporalmente el suministro eléctrico en parte del suroeste del país.