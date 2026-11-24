El primer ministro de Haití defendió este martes el acuerdo con El Salvador para combatir a las pandillas, luego de que defensores de derechos humanos expresaran su preocupación por los métodos de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El mandatario desplegó más de 2.000 militares en Haití a finales de octubre para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

“El acuerdo entre Haití y El Salvador debe verse en el contexto de la emergencia de seguridad nacional”, escribió en X Alix Didier Fils-Aime.

“El respeto a los derechos humanos y la transparencia deben acompañar cada operación, pero no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y a recuperar su libertad”, añadió.

Amnistía Internacional formuló un reciente llamado a ambos gobiernos a hacer público el acuerdo de seguridad, cuyos alcances se mantienen bajo reserva.

Observadores internacionales han expresado su preocupación ante la posibilidad de que Bukele exporte a Haití sus métodos para reducir la violencia de las pandillas en El Salvador, donde organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y torturas.

Bukele dijo el jueves que sus tropas habían dado “una lección” a las pandillas haitianas, tras la destrucción de los cuarteles generales de dos grupos criminales y compartir videos de ataques con helicópteros.

“El pueblo haitiano también tiene derecho a una vida sin miedo, sin terror y sin dominación de las pandillas”, escribió el primer ministro el martes.

Desde la llegada del contingente salvadoreño, las demás fuerzas que combaten a las pandillas en Haití —la policía y el ejército haitianos, la fuerza antipandillas respaldada por la ONU y mercenarios extranjeros— también parecen haber intensificado sus operaciones.

La policía haitiana informó el lunes de avances en una “operación a gran escala” contra grupos armados en Martissant, en el suroeste de Puerto Príncipe.

Señalaron que habían matado “a unos 54 bandidos”, después de haber reportado 34 muertes en la misma zona el jueves.