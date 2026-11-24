Un atentado con coche bomba en la ciudad de Villavicencio, Colombia, dejó 25 personas heridas y graves daños materiales, según el balance difundido por la agencia AFP. Las autoridades no reportaron víctimas mortales de manera preliminar.

El ataque ocurrió el lunes 23 de noviembre de 2026 y afectó la sede de la Gobernación del Meta, además de viviendas, establecimientos comerciales y otros inmuebles de la ciudad.

Periodistas de AFP constataron daños en la infraestructura, escombros en las calles y cortes en el suministro eléctrico.

“Estamos vivos de milagro”, declaró a AFP Johan Pérez, propietario de un establecimiento comercial afectado por la explosión.

Varias personas se encuentran frente a un edificio dañado tras la explosión de una bomba en Villavicencio, Colombia, el 24 de noviembre de 2026. (Foto de Mario TORO / AFP).

Presidente de Colombia condena atentado en Villavicencio

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó mediante su cuenta oficial de X que el ataque estuvo dirigido contra la sede del gobierno regional del Meta.

El mandatario condenó lo ocurrido y aseguró que las autoridades perseguirán a los responsables del atentado.

Asimismo, anunció que viajará este martes 24 de noviembre a Villavicencio para evaluar la situación junto con las autoridades regionales.

Atentado ocurre a diez años del acuerdo de paz con las FARC

El ataque se registró en vísperas del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), suscrito el 24 de noviembre de 2016.

En el departamento del Meta operan grupos disidentes de la antigua guerrilla que rechazaron el acuerdo y mantienen disputas por actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.

Aunque las autoridades investigan la posible participación de disidencias de las FARC, la autoría del atentado todavía debe esclarecerse.

Un hombre y una mujer se encuentran junto a una zona dañada tras la explosión de un coche bomba cerca de la Gobernación del Meta en Villavicencio, Colombia, el 23 de noviembre de 2026. (Foto de Mario TORO / AFP).

Colombia enfrenta una nueva jornada de violencia

El atentado en Villavicencio se produjo en medio de una jornada marcada por otros hechos de violencia en Colombia, entre ellos un ataque registrado en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

Ambos acontecimientos ocurren en un contexto de ofensivas militares impulsadas por el Gobierno colombiano contra organizaciones armadas ilegales y grupos vinculados al narcotráfico.

Las autoridades continúan evaluando los daños y desarrollando las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades.