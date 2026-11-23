La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) concluyó el domingo 22 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía, sin alcanzar un acuerdo político global, después de unas negociaciones que se extendieron más allá del calendario previsto. El resultado reabrió el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de decisiones por consenso utilizado en estas cumbres internacionales.

Las diferencias sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, el financiamiento climático y las tecnologías de captura de carbono impidieron que los países participantes aprobaran una declaración conjunta, pese a los esfuerzos realizados durante los últimos días de la conferencia.

¿Por qué fracasaron las negociaciones de la COP31 en Turquía?

Uno de los principales puntos de desacuerdo fue la inclusión de referencias explícitas a los combustibles fósiles en el documento final de la conferencia.

La Unión Europea y diversos países de América Latina y el Pacífico defendieron la necesidad de fortalecer los compromisos relacionados con la transición energética. Sin embargo, países productores de petróleo y gas, entre ellos Arabia Saudita, se opusieron a incorporar determinadas formulaciones sobre estos recursos.

Las delegaciones también mantuvieron posiciones diferentes respecto al papel del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.

Para los países en desarrollo, otro punto de controversia fue la falta de avances suficientes en financiación climática, necesaria para impulsar proyectos de adaptación, transición energética y respuesta ante los efectos del calentamiento global.

Chris Bowen cuestiona el sistema de consenso de las cumbres climáticas

El ministro australiano de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, quien encabezó las negociaciones de la COP31, señaló que el funcionamiento de estas reuniones representa uno de los principales desafíos para alcanzar acuerdos internacionales.

Según explicó, cuando se estableció el sistema de las Conferencias de las Partes se decidió que los acuerdos debían adoptarse por consenso, una condición que exige conciliar las posiciones de prácticamente todos los países participantes.

Este mecanismo permite que una minoría de gobiernos, e incluso un solo país, pueda impedir la adopción de decisiones si mantiene objeciones al texto propuesto.

No obstante, Bowen recordó que cualquier modificación de las reglas también necesitaría el consentimiento de los países, lo que dificulta una reforma del procedimiento.

Al Gore pide cambios en las negociaciones climáticas de la ONU

El exvicepresidente de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz de 2007, Al Gore, se sumó a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de las cumbres climáticas.

A través de la red social X, el exfuncionario reclamó un proceso multilateral renovado que considere los conocimientos científicos más recientes sobre el calentamiento global y refleje las posiciones de la mayoría de los países.

El debate se produce después de que la COP31 concluyera sin adoptar el acuerdo político general previsto, pese a la participación de delegaciones de cerca de 200 países.

Países pobres reclaman mayor financiación frente al cambio climático

Las diferencias entre economías desarrolladas, países productores de hidrocarburos y naciones vulnerables al cambio climático también influyeron en el resultado de las negociaciones.

Frank Jotzo, profesor de Economía Ambiental y Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia, consideró que las posiciones económicas de los distintos grupos de países dificultan la adopción de medidas más ambiciosas.

El especialista señaló que los grandes productores de combustibles fósiles buscan proteger el valor de sus recursos energéticos, mientras que los países desarrollados enfrentan cuestionamientos por la insuficiencia del financiamiento destinado a las naciones en desarrollo.

Estas diferencias se reflejaron en los debates sobre la transición energética, la adaptación climática y los mecanismos de cooperación internacional.

Proponen acuerdos alternativos y acciones judiciales tras la COP31

Ante las dificultades para alcanzar consensos, algunos gobiernos y especialistas plantean impulsar mecanismos complementarios a las negociaciones de las Naciones Unidas.

Una de las alternativas es recurrir a tribunales internacionales, especialmente después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitiera una opinión consultiva sobre las obligaciones legales de los Estados frente al cambio climático.

Harj Narulla, abogado especializado en derecho internacional que asesoró a las Islas Salomón durante la COP31, sostuvo que los gobiernos podrían considerar acudir a instancias judiciales si las negociaciones multilaterales no producen los resultados necesarios.

Otra opción consiste en promover acuerdos entre grupos de países que compartan objetivos específicos, sin esperar el consenso de todas las delegaciones que participan en las conferencias climáticas.

Cumbre de Santa Marta surge como alternativa para impulsar acuerdos

Entre estas iniciativas figura la conferencia internacional celebrada en abril de 2026 en Santa Marta, Colombia, centrada en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

La reunión surgió como una iniciativa posterior a la COP30 de Brasil y reunió a países interesados en avanzar mediante compromisos conjuntos sobre la transición energética.

Entre sus acuerdos se contempló la creación de un panel científico destinado a brindar asesoramiento sobre las alternativas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Según Frank Jotzo, estos mecanismos plurilaterales podrían adquirir mayor importancia en asuntos como la financiación climática y las tecnologías de captura de carbono.

Por su parte, Chris Bowen consideró que este tipo de iniciativas pueden contribuir a impulsar compromisos internacionales, aunque aclaró que no sustituyen el proceso oficial de las cumbres climáticas de la ONU.

El cierre de la COP31 sin un acuerdo político general deja pendiente la discusión sobre cómo fortalecer la cooperación internacional frente al cambio climático, sin abandonar los compromisos ya establecidos en acuerdos anteriores, incluido el Acuerdo de París.