Desde el 1 de enero de 2027, la docente Marita Yáñez Yataco asumirá la dirección del emblemático colegio José Pardo y Barreda. La también abogada ocupó el primer lugar en la Prueba Nacional, y con ese resultado decidió elegir el cargo directivo de una de las escuelas más grandes y representativas de la provincia de Chincha.

Directora de sede escolar

“La designación es un proceso largo, ha empezado el año pasado, con la Prueba que fue en noviembre, luego en agosto (2026) fue la entrevista, en todos ellos obtuve el primer lugar y eso me permitió estar en la posición de elegir a que colegio iba a ir y he elegido el colegio Pardo: uno de los mejores”, precisó.

La educadora, a lo largo de su carrera, laboró en las escuelas Chinchaysuyo, San Agustín, Dos de Mayo, Nuestra Señora de El Carmen y John F. Kennedy. Su decisión de dirigir el Pardo es “un reto profesional que asumo con mucha determinación”, dijo. Agregó que su labor estará enfocada en superar las falencias del colegio, una de estas la disciplina. En ese extremo, invocó a los padres de familia que contribuyan poniendo autoridad en casa para que los alumnos no se vayan por malos caminos.

A la designación de Marita Yáñez se suman la profesora Carmen Saravia Yataco, en el cargo de subdirectora del nivel secundaria y Anita Ramos Bautista subdirectora de Primaria de la escuela José Pardo y Barreda.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO