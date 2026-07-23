En el marco de la celebración por los 205 años de independencia en Chincha y sus distritos se rindió homenaje a la patria con desfile cívico escolar, paseo e izamiento del pabellón, así como sesión solemne para el reconocimiento de los ganadores del evento de marcialidad. La jornada que refuerza el espíritu patriótico se centró en la plaza central de cada localidad, con participación de las autoridades locales.

Actividades por aniversario

Ayer, como parte de esta actividad, la alcaldesa provincial Silvia Barrios entregó gallardete de primer lugar a los alumnos del colegio José Pardo y Barreda por haber ocupado el primer lugar en el desfile. También fueron reconocidos la representación del colegio Santa Ana, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública San Francisco de Asís y otros que ocuparon los primeros lugares en el evento provincial.

El desfile por aniversario patrio permitió el despliegue de las unidades policiales y también de los bomberos. Asimismo, para fomentar las costumbres del Perú, en distritos como Pueblo Nuevo, se permitió que las delegaciones de los colegios públicos y privados presenten estampadas, siendo las más características las danzas típicas de las tres regiones, teniendo como protagonistas el hatajo de negritos.

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