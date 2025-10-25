En el marco de las actividades por los 157 años de creación política de la provincia de Chincha se realizó el desfile cívico escolar-militar. Ayer, la plaza de Armas fue escenario de la marcialidad demostrada por los alumnos, quienes acompañados por sus docentes representaron a su institución educativa en el evento, que contó con la participación de delegaciones invitadas, institutos, universidades e instituciones públicas.

Desfile cívico

Los agrupamientos, algunos con sus propias bandas de músicos, luciendo con orgullo los colores de su colegio entraron en competencia al desfile. El jurado integrado por personal policial y del Ejército evalúo el desempeño de la escolta del estado mayor y el batallón.

Desde las gradas, los padres de familia vivieron también una competencia, alentando con entusiasmo al colegio donde han estudiado y ahora estudian sus hijos.

Los integrantes del jurado calificador proclamaron como ganador entre las instituciones educativas secundarias públicas al José Pardo y Barreda y en privado ganó Reyna del Santísimo Rosario. Por el lado de los invitados el ganador fue la escuela Miguel Grau de Quilmaná (Cañete).

En el caso de los CEBAS – CETPROS, los jueces otorgaron el mayor puntaje al CETPRO Pedro Ronceros Calderón y en Superior el primer lugar fue para Senati. Asimismo, el alcalde César Carranza entregó gallardete especial al colegio Manuel Gonzales Prada de Huaycan.

