El expresidente Pedro Castillo, sentenciado por el delito de conspiración para la rebelión, continuará recluido en el penal de Barbadillo (Ate). El Segundo Juzgado Constitucional de Lima se negó a acoger una Opinión proveniente de la ONU, presentada por la defensa del golpista, que sugería la excarcelación de este.

Negativa

La jueza Ana Osorio Sosa escuchó a ambas partes el último 12 de agosto. En la audiencia virtual estuvieron presentes el abogado de el exdignatario, el exfiscal José Domingo Pérez y los representantes de la defensa del Estado.

También participó Castillo Terrones, quien fue el último en tomar la palabra antes de culminar la sesión. “Señora magistrada, hemos recurrido a su despacho porque creemos que va a marcar una postura diferente”, indicó.

La decisión de la jueza constitucional, sin embargo, distó de ello. Si bien el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU, a través de la Opinión N° 78/2025, concluyó que Castillo fue detenido de forma “arbitraria”, la magistrada recordó que tanto este equipo como sus opiniones no interfieren en el sistema de justicia nacional.

“No constituye una decisión (la Opinión) de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado peruano y que, por ende, incida de manera directa en los procesos o decisiones jurisdiccionales emitidas a nivel interno”, puntualizó.

Luego, remarcó que el proceso penal contra el exmandatario aún no ha concluido, pues la sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión en su contra fue apelada por su defensa.

“La jurisdicción ordinaria no ha emitido pronunciamiento definitivo donde eventualmente podría evaluar las consideraciones expuestas en la Opinión N° 78/2025”, detalló la jueza. Finalmente, señaló que no correspondía mayor pronunciamiento debido a que eso “escapa de la competencia del juez constitucional al ser una tarea exclusiva del juez ordinario”.