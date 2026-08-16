Pobladores que residen cerca de la planta de agua potable de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Moquegua, ubicada en el centro poblado Chen Chen, se vieron alarmados, luego que más de una decena de bomberos de cuatro compañías de Moquegua acudieron por una fuga de cloro de gas que afectaba las vías respiratorias.

El teniente brigadier CBP David Rivera Paye, comandante de la XXI Comandancia Departamental Moquegua, informó que los hombres de rojo tuvieron que ingresar con trajes especiales para evitar tener contacto con el gas peligroso y cerrar la válvula principal que conecta con otras tuberías de la planta.

Trabajador herido

Comunicó que en la emergencia un trabajador resultó afectado y tuvo que ser derivado al hospital. “Por seguridad se cercó la zona, porque el gas es pesado y demora en disiparse. No sabemos si hubo contaminación en el agua”, dijo Rivera Paye, quien insistió en reunirse con funcionarios de la EPS para el reforzamiento de sus protocolos.

Al respecto el gerente general de la EPS Moquegua Karol Josef De los Santos Vázquez confirmó la fuga en el sistema de pretratamiento del agua potable.

Agua sin riesgo

Indicó que el balón de oxígeno del operador encargado se agotó y tuvo contacto con el insumo químico, provocando el incidente y la intervención de los bomberos.

En tanto Víctor Callohuari, de la gerencia de operaciones de la EPS, indicó que la fuga de gas fue externa y no hubo contaminación en el agua por lo que no involucra afectación al recurso hídrico para consumo humano; además que la planta continua con operatividad normal.