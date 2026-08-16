La moción de interpelación presentada por la bancada de Juntos por el Perú (JP) contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, se perfila como uno de los primeros choques políticos entre el nuevo Congreso y el Ejecutivo.

El pedido fue presentado cuando el gobierno de Keiko Fujimori apenas cumplía 16 días de gestión, lo que convierte a la iniciativa en la segunda interpelación más rápida registrada en los últimos 25 años.

Récord

El antecedente más cercano corresponde al gobierno de Pedro Castillo. El 12 de agosto de 2021, apenas 15 días después de asumir la presidencia, múltiples bancadas presentaron una moción de interpelación contra Héctor Béjar, entonces ministro de Relaciones Exteriores.

El pedido se originó por sus declaraciones sobre el terrorismo y la Marina de Guerra. En un video difundido tras su designación, Béjar afirmó que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”.

También sostuvo que miembros de la Marina habían sido entrenados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Sus declaraciones provocaron el rechazo de la institución castrense y una fuerte presión política para su salida.

Cinco días después de presentada la moción, Béjar presentó su renuncia irrevocable al cargo. Había permanecido menos de tres semanas como canciller. No llegó a ser interpelado.

El segundo antecedente más veloz se registró durante el gobierno de Ollanta Humala.

El 30 de setiembre de 2011, dos meses después del inicio de su gestión, la entonces bancada fujimorista presentó una moción contra Aída García-Naranjo, ministra de Mujer y Desarrollo Social.

La iniciativa estuvo relacionada con la muerte de tres niños que habían ingerido alimentos proporcionados por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa).

Contraste

La diferencia con otros gobiernos es marcada. En las gestiones de Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski las primeras mociones de interpelación llegaron después de varias semanas de iniciado el mandato.

Durante el gobierno de Toledo, la primera interpelación se presentó el 13 de noviembre de 2001, casi cuatro meses después de asumir, contra los ministros Fernando Olivera (Justicia), Fernando Rospigliosi (Interior) y David Waisman (Defensa), por cuestionamientos a la seguridad del penal de la Base Naval del Callao.

En la gestión de García, la primera interpelación ocurrió tres meses después de que este asumiera. Fue el 26 de octubre de 2006 cuando el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero, fue interpelado por los cuestionamientos a la contaminación minera y petrolera.

En el gobierno de Kuczynski, la primera interpelación se presentó el 23 de noviembre de 2016, casi cuatro meses después del inicio de su mandato, contra el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra.

La moción, presentada por Fuerza Popular, cuestionó una presunta compra dirigida de computadoras y la demora en la organización de los Juegos Panamericanos 2019.