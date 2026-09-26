Los estudiantes de los colegios José Pardo y Barreda, Andrés Avelino Cáceres, John F. Kennedy, Próceres de la Independencia y otros presentaron sus iniciativas de negocio que han desarrollado en clases. Los trabajos finales, así como todo el procedimiento fueron expuestos durante un evento realizado, por la Unidad de Gestión Educativa Local, en la Plaza Mayor de Chincha como parte de las actividades por la Semana Técnica.

Semana Técnica

La similitud de las escuelas mencionadas es que cuentan con taller en electrónica, carpintería y otros que permite a los alumnos desarrollar sus habilidades. Ellos a través de la enseñanza aprendieron a realizar estantes de madera con diseños, tachos de metal para residuos sólidos, además de bebidas con valor nutricional, así como la elaboración de dulces tradicionales de la provincia. Además, crearon sus páginas en redes sociales para promocionar su negocio.

Todos los productos desarrollados por los alumnos con el asesoramiento de sus docentes fueron presentados en la feria por la Semana Técnica. Fue una exposición-venta que permitió a los escolares dar a conocer su actividad y conseguir ingresos económicos, ya que, varios de sus trabajos finales se vendieron.

En la actividad también participaron los proyectos creados por los internos del penal de Chincha, estudiantes del Ceba Virgen de Fátima.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO