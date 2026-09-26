La atleta huanuqueña Thalia Valdivia consiguió la medalla de plata en los 5,000 metros planos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan en Argentina.

Valdivia cruzó la meta con un tiempo de 15:53.97, registro que representa su mejor marca personal en esta prueba. La medalla de oro fue para la argentina Micaela Levaggi, quien completó el recorrido en 15:48.73, mientras que la ecuatoriana Carmen Alder obtuvo el tercer lugar.

La deportista, natural de Lauricocha, viene consolidándose como una de las representantes del atletismo peruano en competencias internacionales. En 2024 participó en los Juegos Olímpicos de París, donde ocupó el puesto 18 en la maratón femenina y terminó como la mejor latinoamericana de la prueba.

Actualmente, Valdivia es entrenada por el exatleta olímpico Raúl Pacheco, con quien trabaja desde 2024. El entrenador también es hermano del maratonista peruano Cristhian Pacheco y viene acompañando a la deportista en su preparación para competencias internacionales.

Con esta nueva actuación, Thalia Valdivia suma otro resultado destacado a su trayectoria deportiva y vuelve a representar al Perú en una competencia internacional.