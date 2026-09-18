Los alumnos de las instituciones educativas del distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha, presentarán este 25 de setiembre la Bioferia Educativa 2026 “Todos por un mundo mejor”.

Actividad escolar

La actividad iniciará desde las 8:00 de la mañana en el estadio municipal con la participación de más de 1400 escolares y 89 docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria del distrito, quienes han desarrollado esta estrategia pedagógica en las áreas de matemática y comunicación, utilizando el cuidado ambiental, la hidroponía, el compostaje y el manejo de biohuertos como herramientas de transformación para cerrar brechas educativas.

La Bioferia es organizada por la Fundación La Calera, la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha y la Municipalidad Distrital de Alto Larán.

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