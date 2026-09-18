del distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha, presentarán este 25 de setiembre la Bioferia Educativa 2026

Actividad escolar

La actividad iniciará desde las 8:00 de la mañana en el estadio municipal con la participación de más de 1400 escolares y 89 docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria del distrito, quienes han desarrollado esta estrategia pedagógica en las áreas de matemática y comunicación, utilizando el cuidado ambiental, la hidroponía, el compostaje y el manejo de biohuertos como herramientas de transformación para cerrar brechas educativas.

La Bioferia es organizada por la Fundación La Calera, la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha y la Municipalidad Distrital de Alto Larán.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS