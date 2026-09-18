Este viernes, a las 5:00 p.m., se cumple el plazo legal de 48 horas de retención de los diez estudiantes del Liceo Naval investigados por una presunta agresión sexual contra un menor de 16 años.

Los escolares permanecen en la Comisaría de Familia del Cercado de Lima, a la espera de que la Fiscalía y el juez de familia determinen su situación.

Cabe mencionar que, tras cumplido el plazo, saldrán de la dependencia policial, salvo que exista una disposición en contrario.

Ocho de los estudiantes fueron retenidos inicialmente por las autoridades, mientras que los otros dos acudieron voluntariamente a la comisaría tras conocer la situación de sus compañeros.