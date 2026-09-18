La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció sobre el caso de los diez adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise que fueron retenidos tras una denuncia por una presunta agresión sexual.

A su salida del Congreso de la República, la titular del Poder Judicial explicó el marco legal aplicable al caso de justicia penal juvenil que viene siendo investigado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro.

Tello señaló que ser menor de edad no exime a los investigados de afrontar un proceso judicial ni de la eventual imposición de medidas de internamiento.

Respecto a la aplicación de la ley penal para los involucrados, la autoridad dijo: “No por ser menor de edad, un adolescente no es juzgado, y recae una sentencia con medidas que pueden ser también de internamiento. Eso se debe definir en un proceso”.

EL CASO

Ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise permanecen retenidos en la Comisaría PNP de San Borja, luego de ser intervenidos por su presunta implicación en una denuncia por agresión sexual contra uno de sus compañeros. En tanto, el colegio señaló que colabora con las diligencias.

Los adolescentes se encuentran en la dependencia policial desde las 2:00 a.m., después de pasar por los exámenes correspondientes en el Instituto de Medicina Legal, en La Victoria, y por el control de identificación en el Departamento de Identidad Biométrica de la PNP, en Surquillo.

Según familiares de la presunta víctima, el hecho ocurrió el martes 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a la selección de fútbol del colegio tras participar en un campeonato deportivo.

La Policía Nacional acudió posteriormente al centro educativo e intervino a los supuestos implicados.