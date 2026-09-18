El club Cienciano de Cusco sufrió una dolorosa derrota de 3-0 frente al Montevideo City Torque, lo que resultó en su descalificación de la Copa Sudamericana 2026. Este resultado deja un sabor amargo en los aficionados cusqueños, quienes mantenían la esperanza de ver a su equipo avanzar en el torneo continental.

El partido, que se llevó a cabo en el estadio del Montevideo City Torque, fue testigo de un desempeño dominante por parte del equipo uruguayo. Desde el inicio del encuentro, City Torque mostró su superioridad en el campo, aprovechando errores defensivos de Cienciano para asegurar la victoria.

El primer y segundo tanto del Montevideo City Torque llegaron tras jugadas colectivas en el primer tiempo, sin embargo, el tercer gol llegó minutos antes de culminar el segundo tiempo.

Fin de la ilusión cusqueña

La eliminación del Cienciano de la Copa Sudamericana representa un duro golpe para los seguidores del equipo, quienes habían depositado muchas esperanzas en la campaña internacional de este año. La ilusión de revivir las gloriosas noches de 2003, cuando Cienciano se coronó campeón de la Copa Sudamericana, se desvaneció con esta derrota.

Muchos hinchas expresaron su tristeza y desilusión en redes sociales, agradeciendo al equipo por el esfuerzo, pero lamentando los errores que llevaron a la eliminación. Algunos fanáticos también pidieron una reestructuración del equipo y mejoras en la estrategia y el juego para futuras competiciones.

A pesar de esta eliminación, el Cienciano de Cusco tiene la oportunidad de aprender de esta experiencia y trabajar en sus áreas de mejora. El equipo debe concentrarse ahora en sus compromisos locales y prepararse para futuras competiciones internacionales.

DATO:

- Miles de fanáticos llegaron hasta la Plaza Mayor de Cusco a fin de presenciar el partido en pantalla gigante, tras el encuentro hubieron pequeños conatos de bronca con la Policía.