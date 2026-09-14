La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el procedimiento de selección realizado por el Gobierno Regional de Cusco para el mantenimiento de la infraestructura del Hospital de Quillabamba, en la provincia de La Convención.

En el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 028-2026-OCI/5337-AOP, que evaluó el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2025 y el 2 de julio de 2026, se señalan deficiencias en las fases de actuaciones preparatorias y del procedimiento de selección.

Entre los hechos detectados, se advirtió el incumplimiento de las bases estándar, la asignación incorrecta de puntajes en los factores de evaluación facultativos, superando los límites máximos permitidos.

También se indica que se realizó la descalificación de postores sin garantizar la igualdad de condiciones para la subsanación de sus ofertas y la falta de verificación de impedimentos legales.

Asimismo, se detectó que los evaluadores otorgaron 25 puntos por factores de integridad y gestión de calidad, pese a que el límite establecido por la normativa era máximo de cinco puntos, respectivamente. Esto permitió asignar puntajes que no correspondían, entre otras situaciones.

La situación identificada afectó el oportuno desarrollo del proceso de contratación, encontrándose pendiente la prestación del servicio de mantenimiento de la infraestructura del Hospital de Quillabamba que responde a la urgente necesidad de contar con una infraestructura que permita brindar una atención adecuada a los pacientes de la provincia de La Convención.

Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República recomendó al titular de la entidad adoptar las acciones que correspondan para atender los hechos con indicio de irregularidad.