La Oficina Defensorial de Ica de la Defensoría del Pueblo realizó una jornada de supervisión en diferentes locales de votación de la región durante las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre, con el objetivo de verificar la instalación de las mesas de sufragio, el normal desarrollo de la votación y las condiciones de atención para los electores.

Supervisión por elecciones

Las acciones de supervisión estuvieron a cargo de la Oficina Defensorial de Ica, dirigida por la doctora Janet Álvarez Quispe. El personal verificó el funcionamiento de diversos centros de votación en las provincias de Ica, Pisco y Nasca, además de constatar las condiciones de los servicios destinados a los ciudadanos durante la jornada electoral.

En la institución educativa Josué Saúl Lancho Rojas se supervisó la instalación de las mesas de sufragio, mientras que en la institución educativa Herlinda Malpartida se constató que las siete mesas previstas se encontraban instaladas y que los electores acudían a votar con normalidad. Asimismo, en la institución educativa Daniel Merino Ruiz, ubicada en el distrito de La Tinguiña, no se reportaron novedades durante la supervisión.

En la provincia de Nasca, el personal de la Defensoría supervisó la institución educativa inicial N.° 266 Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el distrito de Vista Alegre, como parte del recorrido realizado para verificar el desarrollo de la jornada electoral.

En Pisco, la Defensoría del Pueblo supervisó la comisaría PNP Túpac Amaru, donde constató que no había personas detenidas. Posteriormente, se verificó el local de votación de la institución educativa Abelardo Quiñones Gonzáles, ubicado en el distrito de Túpac Amaru, que contó con 10 mesas de sufragio, tres coordinadores y dos orientadores.

En este último local también se constató la disponibilidad de una silla de ruedas para apoyar a electores vulnerables. Según se informó, el implemento había sido gestionado de manera personal por la coordinadora del local de votación. Asimismo, se reportó que cuatro candidatos acudían a sufragar en dicho centro educativo.

Otro de los puntos supervisados fue la institución educativa José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Clemente, donde se instalaron 28 mesas de votación para atender a más de 8,000 electores. La coordinadora del local también había realizado gestiones para contar con una silla de ruedas destinada al apoyo de personas con dificultades de desplazamiento.

Como parte de la jornada, la Defensoría también volvió a supervisar la comisaría de Pisco, donde se verificó que no se encontraban personas detenidas. Las intervenciones permitieron recoger información sobre el funcionamiento de los locales, la instalación de mesas y las condiciones de accesibilidad y orientación para los electores durante el proceso electoral.

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