Más de 720 mil ciudadanos de la región Ica están convocados a las urnas hoy domingo 4 de octubre para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La jornada moviliza a 720,878 electores, quienes deben acudir a 263 locales de votación, donde funcionan 2,434 mesas de sufragio distribuidas en las cinco provincias del departamento.

Domingo electoral

La votación se desarrolla entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, mientras que los miembros de mesa deben presentarse desde las 6:00 de la mañana para realizar la instalación y acondicionamiento de sus respectivas mesas. Por ello, quienes tengan previsto sufragar durante el día deben considerar ese horario para evitar llegar cuando el proceso ya haya concluido.

El padrón electoral muestra que la provincia de Ica concentra la mayor cantidad de ciudadanos habilitados, con 330,697 electores, seguida de Chincha con 187,900, Pisco con 125,664, Nasca con 63,640 y Palpa con 12,977. En conjunto, las cinco provincias conforman el padrón regional que participa en la elección de autoridades regionales y municipales.

La organización electoral está dividida entre dos oficinas descentralizadas. La ODPE Ica, que comprende las provincias de Ica, Nasca y Palpa, tiene a su cargo 1,372 mesas en 146 locales para atender a 407,314 electores. En tanto, la ODPE Chincha, responsable de Chincha y Pisco, dispone de 1,062 mesas en 117 locales, donde están habilitados 313,564 ciudadanos.

En la víspera de los comicios, la logística electoral se encuentra desplegada para garantizar que las cajas con el material lleguen a los centros de votación antes de la apertura de las mesas. Representantes de la organización electoral señalan que el traslado se viene realizando de manera coordinada y bajo medidas de seguridad, con presencia policial y supervisión de los organismos electorales.

El primer despliegue comprende los distritos de Nasca, Palpa y Yauca del Rosario, mientras que durante el sábado continúa la distribución hacia los distritos de Ica. El traslado del material cuenta con resguardo de la Policía Nacional y supervisión del Jurado Electoral Especial, como parte del operativo previo a la jornada del domingo

Los responsables del proceso también informan que la revisión del material electoral se realiza antes de su distribución y que, en las verificaciones efectuadas, no se reportan inconvenientes que afecten el despliegue previsto. La logística comprende además el acondicionamiento de los locales con señalización, croquis, mesas, cabinas de votación y listas de electores.

La seguridad es otro de los componentes del operativo. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen presencia en los locales bajo responsabilidad de la ODPE Ica desde la llegada del material electoral y durante la jornada, con el objetivo de garantizar el orden y el normal desarrollo de las votaciones.

El control del proceso también cuenta con personal de fiscalización electoral. En la jurisdicción del JEE Ica, que comprende Ica, Nasca y Palpa, se ha previsto la participación de 402 fiscalizadores, quienes están encargados de supervisar las actividades vinculadas con el proceso electoral.

Para los ciudadanos, uno de los aspectos centrales es identificar con anticipación su local de votación y acudir dentro del horario establecido. Las mesas abren a las 7:00 de la mañana y cierran a las 5:00 de la tarde, por lo que el desplazamiento hacia los centros de sufragio debe organizarse tomando en cuenta el tiempo de traslado y posibles aglomeraciones

Con este despliegue, Ica llega al domingo electoral con 2,434 mesas de sufragio instaladas en 263 locales de 43 distritos y cuatro centros poblados. La jornada comienza desde las primeras horas con la instalación de las mesas y se extiende hasta el cierre de la votación, momento en que los miembros de mesa inician el escrutinio correspondiente.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO