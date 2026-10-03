La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica inició el traslado del material electoral que será utilizado en 1,372 mesas de sufragio, distribuidas en 145 locales de votación de las provincias de Ica, Nasca y Palpa, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. En esta jurisdicción, 407,320 ciudadanos están habilitados para votar este domingo 4 de octubre.

Traslado de cédulas

El despliegue partió desde la sede de la ODPE Ica, ubicada en Plaza Ica Sur Mz. E, Lote 11V, con destino a las provincias de Nasca y Palpa y al distrito de Yauca del Rosario. Cada vehículo cuenta con resguardo de la Policía Nacional del Perú y supervisión del Jurado Electoral Especial (JEE), como parte de las medidas de seguridad y transparencia previstas para esta etapa del proceso electoral. El traslado continuará este sábado 3 de octubre hacia los distritos de Ica.

El material electoral está conformado por cédulas de sufragio, actas electorales, paquetes de útiles, ánforas, cabinas de votación y plantillas Braille. Los implementos se encuentran agrupados, embolsados, etiquetados y empaquetados en cajas correspondientes a cada mesa de sufragio, conforme a los protocolos de seguridad establecidos por la ONPE.

El jefe de la ODPE Ica, Villadigno Zárate Quispe, informó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional brindarán seguridad en los 145 locales de votación desde el momento de la llegada del material y durante la jornada electoral, con el propósito de garantizar el orden y normal desarrollo de los comicios. Asimismo, el personal asignado a los locales viene realizando labores de acondicionamiento, como la instalación de señalética, croquis, mesas y cabinas de votación, así como la colocación de las listas de electores en las aulas.

La jornada de votación se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Cabe recordar que los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación económica de S/ 165.

Contraloría supervisa traslado

Asimismo, la Contraloría General de la República puso en marcha un operativo de control orientado a supervisar la logística y el traslado de 575 toneladas de material electoral destinado a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La intervención busca verificar la adecuada ejecución de los recursos públicos destinados a la logística del proceso electoral, así como identificar oportunamente cualquier incidencia que pudiera presentarse durante las distintas etapas de la jornada.

En la región Ica, más de 40 auditores se encuentran preparados para realizar labores de control antes, durante y después de las elecciones. Para ello, los equipos se desplazarán hacia puntos estratégicos con el objetivo de efectuar un seguimiento directo de las actividades vinculadas al proceso electoral.

Los auditores realizarán sus labores in situ, recopilando información y reportando las incidencias que puedan registrarse durante el traslado y distribución del material electoral.

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