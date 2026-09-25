La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica recibió el material electoral que será utilizado en las mesas de sufragio de las provincias de Ica, Nasca y Palpa durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, programadas para este domingo 4 de octubre.

Con seguimiento satelital

El vehículo que trasladó los insumos electorales arribó a la sede de la ODPE bajo el resguardo permanente de un comisionado de la ONPE y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Además, el cargamento fue monitoreado mediante un sistema de seguimiento satelital, garantizando su integridad durante todo el trayecto.

Entre los materiales recibidos se encuentran las cédulas de sufragio, el acta padrón, el sobre anaranjado para la lista de electores, cartillas de instrucción para miembros de mesa y útiles para el llenado de actas y el registro de huellas. Asimismo, el paquete de escrutinio contiene sobres plásticos de colores para las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para la impugnación del voto, el cargo de entrega de actas y otros insumos.

También se recibieron cabinas destinadas a la instalación de las cámaras secretas de votación, así como materiales para el acondicionamiento de las aulas donde funcionarán las mesas de sufragio.

De acuerdo con el cronograma electoral, la ODPE Ica distribuirá el material en los 145 locales de votación de su jurisdicción. El despliegue de las cajas se realizará en los días previos a los comicios y estará a cargo de los coordinadores distritales. La distribución iniciará a los distritos de las provincias de Nasca y Palpa y culminarán con los correspondientes a la provincia de Ica.

Durante la jornada electoral, los locales de votación contarán con el resguardo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, con el propósito de garantizar el orden, la seguridad y el adecuado desarrollo de los comicios. El horario de votación será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

El jefe de la ODPE Ica, Villadigno Zárate Quispe, informó que la jurisdicción de la ODPE Ica abarca las provincias de Ica, Palpa y Nasca, donde se tiene previsto instalar 1372 mesas de sufragio en 145 locales de votación, para atender a 407 320 electores habilitados que elegirán a sus autoridades regionales y municipales.

Para esta jurisdicción se han seleccionado 12 348 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, quienes este domingo 27 tendrán su segunda capacitación con el objetivo de que el día de las elecciones cumplan adecuadamente con sus funciones.

“Durante esta segunda jornada de capacitación, los especialistas de este organismo electoral brindarán orientación sobre las tres etapas fundamentales de la jornada electoral: instalación de la mesa, sufragio y escrutinio”, dijo.

Agregó que los participantes aprenderán el correcto llenado de las actas electorales, la identificación de votos válidos, nulos y en blanco, además de otros procedimientos establecidos en la normativa electoral vigente.

EL DATO: A la jurisdicción de la ODPE Ica, el material electoral llegó a las 2:48 de la tarde y también fue recibido por el JEE Ica, Policía y Fiscalía.

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