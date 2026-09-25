Un turista mexicano falleció este viernes 25 de septiembre durante su visita a la ciudadela inca de Machu Picchu, en Cusco. La información fue difundida por el Ministerio de Cultura de Cusco a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

Según el comunicado, el fallecido identificado como Álvaro Sánchez Pérez, de 66 años, se encontraba en una plataforma del sector Andenes, en la parte alta del complejo arqueológico. El reporte oficial indicó que el visitante realizaba fotografías cuando sufrió una descompensación alrededor de las 9:25 a. m.

Sánchez Pérez había ingresado al parque arqueológico por la Ruta 02. Tras el incidente, personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu acudió al lugar para brindarle atención inicial.





¿Qué ocurrió después?

Los trabajadores del recinto alertaron al personal de salud de la clínica ubicada en el ingreso al santuario y a efectivos de la Policía Nacional del Perú. Ambos grupos se trasladaron hasta el punto donde se encontraba el visitante para atender la emergencia.

Luego de la evaluación médica realizada en el lugar, se constató que el turista no presentaba signos de vida. El hecho fue comunicado al Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

El Ministerio de Cultura señaló que se cumplieron los protocolos establecidos para brindar atención inmediata ante este tipo de situaciones. La entidad también indicó que se facilitaron las acciones del personal de salud y de la Policía Nacional que intervino en el caso.

Finalmente, el sector Cultura expresó sus condolencias a los familiares del fallecido por el trágico descenlace.