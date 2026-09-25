Los miembros de mesa de todo el país participarán este domingo 27 de setiembre en la segunda jornada nacional de capacitación presencial, como parte de la preparación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La actividad se desarrollará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en los locales de votación y oficinas de las ODPE.

Durante la jornada, los ciudadanos seleccionados para cumplir esta función practicarán de manera presencial las tareas que deberán realizar el 4 de octubre. La capacitación permitirá que conozcan el procedimiento desde la instalación de la mesa hasta el cierre y escrutinio de los votos.

Para ello, los participantes trabajarán con materiales electorales similares a los que utilizarán durante la jornada electoral. La práctica busca que los miembros de mesa se familiaricen con cada paso y puedan resolver sus dudas antes de asumir sus funciones.

En este enlace de la ONPE conozca la relación de los locales donde se realizará la práctica presencial. Los miembros de mesa que se encuentren en ciudades distintas a su local de votación también pueden acudir a otros locales para la capacitación.

En el caso de la ODPE Caylloma, que comprende las provincias de Caylloma y Castilla, se habilitarán 47 locales para esta segunda jornada presencial.

Los puntos que concentrarán a la mayor cantidad de miembros de mesa serán la I.E. Almirante Miguel Grau, en Majes; la I.E. Libertador Castilla, en Aplao; la I.E. Nuestra Señora del Carmen, en Uraca, y la I.E. 40375 María Auxiliadora, en Chivay.

La capacitación servirá también para recordar las funciones que tendrá cada integrante de la mesa. El día de las elecciones deberán presentarse desde las 6:00 a. m. para instalar las mesas y cumplir con las diferentes etapas del proceso electoral.

Los ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa recibirán un incentivo económico de S/ 165. Mientras que la multa por no cumplir esta función es de 275 soles, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria.

Conozca en el enlace de la ONPE su local de votación y si fue elegido o eligida como miembro de mesa.