Venezuela se consagró como ganador del Mundial de Comidas organizado por el streamer español Ibai Llanos tras superar a Perú en la última votación. El pabellón criollo obtuvo más respaldo que el ceviche en la definición entre ambos países.

La competencia terminó con una diferencia de 360 mil votos entre las dos propuestas que llegaron a la etapa decisiva. Venezuela consiguió 3 millones 241 mil votos, mientras que Perú alcanzó 2 millones 881 mil.

La final acumuló más de 6 millones de votos a través de las distintas plataformas utilizadas por Ibai Llanos. Los resultados fueron difundidos por el creador de contenido mediante un nuevo video publicado en sus redes sociales.

En el video, el streamer español confirmó que el tradicional platillo venezolano quedó en el primer lugar de la competencia gastronómica. Además, señaló que le gustaría viajar a Venezuela para conocer el país y compartir con parte de su comunidad.

“Venezuela es el campeón del Mundial de Comidas con el pabellón criollo”, expresó durante el video.

Perú quedó en segundo lugar

El creador de contenido también se dirigió a los participantes peruanos después de conocerse el resultado de la votación. En su mensaje recordó la participación que tuvo Perú en el Mundial de Desayunos, aunque destacó que el ceviche también consiguió avanzar hasta la definición.

“A mis hermanos peruanos, ¿qué deciros? No habéis ganado, pero habéis quedado segundos. Sé que el año pasado hubo mucha más locura con el pan con chicharrón, pero este año, ojo, no ha estado nada mal el ceviche”, comentó.

El resultado puso fin a la competencia entre las dos preparaciones que disputaron la última etapa. Con ello, el pabellón criollo quedó como la propuesta ganadora de esta edición del concurso gastronómico virtual.