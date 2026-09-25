Agentes del Escuadrón Verde detuvieron a una mujer durante un operativo realizado en un inmueble de la Cooperativa América, en San Juan de Miraflores. En el lugar se encontraron más de 56 kilos de marihuana, según informó la Policía Nacional.

La intervenida fue identificada como Katherine Lozada Peña, de 31 años, conocida con el alias de ‘La Reina del Sur’. La PNP la señala como presunta integrante de una red dedicada a la distribución de drogas en diferentes sectores de Lima Sur.





Hipótesis policial

De acuerdo con fuentes policiales, Lozada Peña habría utilizado un emprendimiento dedicado a la venta de café para evitar levantar sospechas sobre sus actividades. Durante el operativo también fue detenido Joshua Álvarez Gómez, de 27 años, alias ‘Oleg’.

La Policía sostiene que Álvarez Gómez estaría encargado de realizar las entregas de la droga. Ambos fueron intervenidos como parte de las diligencias destinadas a establecer cómo operaba la presunta red de distribución.

El coronel PNP Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, informó que Lozada Peña cumplió una condena por tráfico ilícito de drogas en el penal de Santa Mónica durante 2025. Según la versión policial, durante su permanencia en prisión habría establecido vínculos con organizaciones delictivas.

La PNP investiga si esos contactos permitieron que, tras recuperar su libertad, la mujer participara en una estructura dedicada al abastecimiento de diferentes puntos de Lima Sur. Entre las zonas mencionadas figuran San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Pachacámac, Barranco y Chorrillos.

Investigación en Lima Sur

La Policía también busca determinar si la presunta distribución alcanzaba establecimientos como discotecas, centros nocturnos y bares. El coronel Alcántara explicó el alcance que habría tenido esta actividad en los siguientes términos.

“Al parecer, (la intervenida) abastecía a toda la zona sur: San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Pachacámac, Barranco, Chorrillos; en discotecas, centros nocturnos, bares”, señaló.

Los dos detenidos fueron trasladados a la Depincri Chorrillos, donde quedaron a disposición de las autoridades. Las investigaciones permitirán establecer el alcance de la organización y determinar si otras personas estarían involucradas.