Un ciudadano australiano identificado como Jordan Yap, de 30 años, es buscado luego de desaparecer durante el recorrido que realizaba en solitario por el Circuito de la Cordillera Huayhuash, en Áncash. El extranjero había organizado una travesía de aproximadamente 10 días, pero no regresó a Huaraz en la fecha que había establecido ni continuó con el itinerario previsto.

Yap partió de Huaraz el 14 de septiembre con la intención de Según sus familiares y amigos fue la última vez que lograron comunicarse con él ya que tenía previsto completar el circuito y retornar a la ciudad el 23 de septiembre.

A esta falta de comunicación se suma un inconveniente con el dispositivo satelital que utilizaba durante la travesía. El equipo habría presentado problemas, por lo que hasta el momento no se dispone de una ubicación GPS que permita determinar dónde se encuentra.

Según el itinerario, el ciudadano autraliano retornaría a Huaraz el 23 de septiembre para recoger sus pertenencias y luego trasladarse en bus hacia Lima. Para el 24 de septiembre tenía reservado un vuelo desde la capital con destino a Cusco, pero tampoco llegó a abordar ese vuelo.





Continúa la búsqueda en Huayhuash

La Asociación Socorro Andino Peruano participa en las labores de búsqueda desplegadas en distintos sectores de la Cordillera Huayhuash. Los equipos recorren zonas como Cuartelhuain, Carhuacocha, Huayllapa, Viconga, Llamac y Pocpa, además de caminos secundarios y rutas alternativas alejadas del circuito principal.

Las acciones buscan cubrir tanto el recorrido habitual como otros posibles trayectos que pudo haber tomado el excursionista. Hasta el momento, no se ha informado de una ubicación confirmada.

Jordan Yap mide aproximadamente 1.74 metros y tiene cabello negro y ondulado. Al momento de iniciar la travesía llevaba equipo para realizar el recorrido por varios días.

Entre los objetos que posiblemente portaba figuran una mochila Durston de aproximadamente 40 litros, una carpa Durston tipo Dome y bastones de trekking. También habría llevado una chaqueta blanca y un suéter verde con protección solar.