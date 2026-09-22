La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, dispuso la reasignación de un local de votación en el distrito de Subtanjalla, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, programadas para el próximo 4 de octubre.

Proceso electoral

La medida fue adoptada luego de la evaluación realizada por el Área de Operaciones, que determinó el traslado de las siete (7) mesas de sufragio inicialmente previstas para instalarse en la IEP Santísima Virgen María hacia la IE 138 Santa Rosa de Lima, ubicada en la calle Callao S/N.

En consecuencia, los 2,100 electores que estaban asignados al local de votación reubicado deberán acudir a la IE 138 Santa Rosa de Lima para emitir su voto el 4 de octubre.

Ante este cambio, la ODPE Ica recomienda a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación a través de la plataforma oficial de consulta electoral: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Esta verificación permitirá conocer oportunamente el lugar donde corresponde sufragar y evitar contratiempos durante la jornada electoral.

La medida busca garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la jornada electoral y facilitar la participación de los electores, miembros de mesa y demás actores que intervendrán en los comicios.

Para las ERM 2026, la ODPE Ica tiene previsto instalar 1,372 mesas de sufragio en 145 locales de votación, para atender a 407,320 electores habilitados para elegir a sus autoridades regionales y municipales.

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