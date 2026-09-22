Incendios forestales habrían alterado el hábitat del cóndor en Arequipa

Un cóndor juvenil fue avistado en la Cruz del Cóndor, en el Cañón del Colca, y su presencia en esta zona es evaluada por especialistas ante la posibilidad de que los recientes incendios forestales hayan alterado el hábitat que estas aves utilizan para descansar y alimentarse.

Un equipo veterinario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), junto con integrantes de la Fundación Cóndor Andino Perú, llegó hasta el lugar para verificar las condiciones del ejemplar y revisar si los incendios registrados en sectores del Colca afectaron los espacios utilizados como posaderos por los cóndores.

La preocupación está relacionada con los cambios que puede provocar el fuego en el entorno natural. La pérdida de áreas de refugio y la disminución de fuentes de alimento pueden obligar a los animales silvestres a desplazarse temporalmente de los lugares donde habitualmente permanecen.

En el caso del cóndor juvenil, SERFOR evalúa si su presencia en la Cruz del Cóndor guarda relación con estas alteraciones. Por ahora, la entidad no ha confirmado que los incendios hayan provocado directamente su desplazamiento.

Mientras se realizan las evaluaciones, se coordinó con la Autoridad Autónoma del Colca, responsable del lugar, la adopción de medidas para evitar que los visitantes se acerquen demasiado al ave.

SERFOR pidió a los turistas y a la población a no intentar tocar, alimentar o manipular al cóndor. Estas acciones pueden generarle estrés y alterar su comportamiento natural, especialmente cuando el animal se encuentra en un entorno que ya ha sufrido modificaciones.

Según Luis Felipe Gonzáles, administrador técnico de SERFOR en Arequipa. Explicó que los incendios forestales pueden modificar el entorno y desplazar temporalmente a los animales de sus áreas habituales, por lo que recomendó mantener distancia cuando un ejemplar se encuentre cerca de las personas.

Los especialistas también recordaron que la fauna silvestre debe ser reportada a las autoridades cuando aparezca en zonas cercanas a espacios de tránsito o visita turística, para que su situación sea evaluada por personal especializado.