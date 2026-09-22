El llanto de un bebé alertó al personal policial que se encontraba de servicio en las instalaciones de la Depincri PNP Juliaca. Al salir para verificar lo que ocurría, los policías hallaron a un lactante de aproximadamente cuatro meses de nacido, recostado en el suelo y envuelto en mantas, sin ninguna persona a su alrededor.

El menor fue encontrado durante la madrugada en inmediaciones de los jirones Manuel Prado y Arica. De inmediato, personal policial lo recogió y trasladó al interior de la dependencia para ponerlo a buen recaudo y brindarle los cuidados necesarios.

Posteriormente, se dispuso que personal especializado de la Policía Nacional permanezca a cargo de su cuidado y protección hasta ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

El hallazgo fue comunicado al Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que el bebé fue encontrado.