Ante la crisis que atraviesa la pesca por el incremento de la temperatura en la zona costera, producto del Fenómeno El Niño, el ministro de la Producción, Juan Carlos Resquejo Alemán, recordó que los pescadores pueden acceder a créditos para la compra de equipos.

“Son préstamos que no van en efectivo, sino van en especie. O sea, te compran el motor, te compran el arte de pesca, te compran los aparejos, así funcionan los préstamos de Fondepes”, explicó tras participar en la premiación de los concursos regionales organizados por ProInnovate en la Universidad Católica de Santa María.

Resquejo precisó que no se requiere de las facultades solicitadas a la Cámara de Diputados para tomar medidas frente a estas afectaciones. Actualmente, el fondo asciende a 18 millones de soles, aunque se ha solicitado una nueva partida para elevarlo a 25 millones de soles.

El titular de PRODUCE reconoció que los sectores pesca y acuicultura son de los más golpeados por el cambio climático en los últimos meses.

Asimismo, destacó la coordinación con Imarpe para impulsar la inversión en desarrollo científico en diversos puertos. “Arequipa por ejemplo tiene un desembarcadero en Matarani, que esperamos que esté plenamente concluido hacia el primer trimestre del próximo año, igual que el de Marcona, que esperamos que esté concluido a fines de año”, remarcó.

A nivel nacional existen más de 20 mil embarcaciones de pesca registradas, tanto artesanales como industriales, que se ven afectadas por El Niño. Ante ello, Resquejo subrayó la necesidad de apostar por actividades económicas complementarias.

“La idea es empezar, por ejemplo, a desarrollar con más intensidad la actividad acuícola, que puede ser una actividad complementaria; la actividad turística también, que puede ser una actividad complementaria que ayude a diversificar su economía”, recalcó.