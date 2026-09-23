Una multitudinaria movilización acompañó a Emerson Nolasco, candidato a la Municipalidad Provincial de Huancayo por Podemos Perú, durante el cierre de campaña de la organización política en el Valle del Mantaro. La jornada comenzó en el estadio Mariscal Castilla, en El Tambo, y culminó en la plaza Huamanmarca, donde se concentraron sus bases y candidatos municipales.

Durante su intervención, Nolasco sostuvo que Huancayo requiere una decisión política firme para ordenar su crecimiento y mejorar los servicios municipales. “Huancayo ya decidió”, afirmó ante sus seguidores, al referirse al respaldo que, según señaló, ha recibido durante la campaña.

100 días

Entre sus principales propuestas figura la elaboración y conclusión del catastro municipal durante los primeros 100 días de gestión. Según explicó, esta herramienta permitirá actualizar la información territorial, identificar construcciones informales, verificar edificaciones y mejorar la base tributaria.

El candidato también plantea frenar la expansión urbana sobre áreas agrícolas y ecológicas y hacer cumplir el Plan Metropolitano y el Plan de Ordenamiento Provincial.

En seguridad ciudadana, propone articular los sistemas de serenazgo de Huancayo, El Tambo y Chilca, con participación de las juntas vecinales. Su planteamiento contempla integrar las 136 cámaras de videovigilancia, vehículos y motocicletas previstos en proyectos regionales, mediante una plataforma de Gobierno Electrónico y Smart City para mejorar el monitoreo y la respuesta ante emergencias.

Como parte de la prevención, plantea recuperar 33 parques y 18 losas deportivas actualmente abandonados o deteriorados, con el objetivo de convertirlos en espacios para la recreación y el deporte.

En materia ambiental, Nolasco propone mejorar la recolección de residuos sólidos mediante GPS para controlar las rutas y optimizar el servicio. También plantea reestructurar la planta de tratamiento de Tiranapampa, impulsar la PTAR para reducir la contaminación del río Mantaro e implementar el programa “Recicla en tu casa”.

En infraestructura vial, su propuesta incluye la Vía de Evitamiento, el Trébol de Sumar y otras intervenciones destinadas a mejorar la circulación vehicular. También plantea crear corredores económicos para fortalecer el comercio y el turismo.