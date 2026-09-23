De los 604 mil 747 soles en gastos de campaña declarados por 14 candidatos al Gobierno Regional de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, de Fuerza Arequipeña, registra el mayor desembolso con 223 mil 891 soles, monto reportado en el informe financiero presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La totalidad de los ingresos declarados por Zegarra Tejada corresponde a aportes en especie, entre ellos polos, banners, trabajos de soldadura, banderas, servicios de transporte y otros bienes.

Entre los principales aportantes figuran candidatos a consejeros regionales. Es el caso de Óscar Ayala Arenas, quien contribuyó con 30 mil soles representados en 200 banners de 2 por 3 metros; Rutbel Begazo Salazar, con un aporte valorizado en 26 mil soles consistente en 400 cajas de fósforos, de mil unidades cada una, con stickers; y Glenny Aquepucho Paco, quien entregó 30 mil bolsas publicitarias valorizadas en 33 mil soles. Todos ellos participan en calidad de invitados dentro del movimiento.

ALGUNOS PROVEEDORES QUE APORTAN

Asimismo, entre los aportantes aparecen proveedores recurrentes de la Municipalidad de Yarabamba durante la gestión de José Luis Luna Zapana, actual candidato a la reelección por este movimiento regional. Entre ellos se encuentra Jean Pierre Chang Angulo, quien aportó 8 mil soles mediante la entrega de 2 mil polos y que facturó 102 mil 20 soles a la comuna distrital entre 2024 y 2025.

También figura el exregidor de la comuna provincial de Arequipa, Manuel Wili Jano Huallpa, quien facturó 279 mil 376 soles entre 2025 y 2026 en Yarabamba y contribuyó con 22 mil 500 soles a la campaña de Zegarra mediante la entrega de 5 mil banderas subliminadas.

Además está Claudia Amparo López Pantigoso, quien obtuvo 9 mil soles en contrataciones en octubre del 2024, aportando a la campaña de Fuerza Arequipeña con 15 mil soles en transporte.

La abogada fue cuestionada cuando ingresó a laborar a la Beneficencia Pública de Arequipa en la Gerencia de Administración, según las declaraciones de la exgerenta de esta institución, Katia Delgado, por presunta intromisión del exalcalde Víctor Hugo Rivera.