Incendio forestal en Cotahuasi aún no fue controlado

El incendio forestal que se inició la tarde del martes en el sector de Acobamba, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, continúa activo y todavía no pudo ser controlado, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El fuego comenzó alrededor de las 13:30 horas de ayer y afecta principalmente pastos naturales que sirven para la alimentación de los animales. Hasta el momento, las autoridades de la municipalidad realizan una evaluación para determinar la extensión del área dañada.

En las labores de intervención para contener las llamas participan trabajadores de Serenazgo de la Municipalidad de Cotahuasi y los vecinos, quienes intentan evitar que el incendio avance hacia otras áreas y afecte las viviendas.

Por ahora, no se han reportado personas heridas ni fallecidas a causa de la emergencia. Las labores de control continúan mientras se monitorea el comportamiento del fuego.

Entre agosto y setiembre, los incendios fueron constantes en las provincias de Caylloma, Castilla, La Unión.

El fuego en los anexos del distrito de Machaguay en Castilla ya fue liquidado

Otro incendio que se registró el fin de semana, 19 de setiembre, fue en los anexos de Chajuay, Saure y Cullcuta, distrito de Machaguay, provincia de Castilla, el cual fue controlado y liquidado ayer a las 13:00 horas. Sin embargo, el impacto fue de 120 hectáreas afectadas.