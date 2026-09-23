Tras unos días de paralización de sus actividades, los operadores de vehículos tubulares turísticos anunciaron el reinicio de sus labores y exigieron formalmente al Mincetur y a las autoridades competentes ser incluidos en las mesas técnicas de trabajo para avanzar en su proceso de formalización.

Tubulares regresan

Rubén Camargo Zapata, dirigente de la Asociación de Tubulares Dunas Seguras, señaló que la paralización acatada por operadores formales e informales buscó llamar la atención de las autoridades. Según Camargo, durante las reuniones sostenidas en el Mincetur se evidenció un trasfondo de desinformación respecto al impacto real del servicio.

“Hemos tratado de explicar un poco el tema y hay mucho desconocimiento por parte del ministro. Se ha señalado que ingresan aproximadamente 280 turistas diarios a la reserva, lo cual es totalmente falso; estamos recibiendo entre 1200 y 1500 personas por día”, afirmó Camargo Zapata.

Respecto a las condiciones del servicio, los dirigentes aclararon que no buscan respaldar la informalidad, sino estructurar estándares que garanticen la integridad física de los pasajeros y conductores.

Entre las medidas inmediatas adoptadas e impulsadas por el gremio destacan:

Control de velocidad: Exigencia del cumplimiento estricto de los límites permitidos, obligando a una reducción del 100% en los excesos de velocidad.

Cinturones de seguridad: Implementación obligatoria de cinturones homologados de cuatro puntos (dos de hombro y dos de sujeción inferior) para todos los ocupantes.

Protección individual: Entrega obligatoria de cascos de seguridad a los pasajeros antes de iniciar los recorridos.

Garantías y seguros: Viabilización de pólizas de seguro contra terceros para cubrir contingencias.

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Observaciones técnicas

Por su parte, el dirigente William Alfredo Huamaní Zapata precisó que la flota actual cumple con las garantías necesarias y descartó que los vehículos sean improvisados.

“Estos carros no son hechizos ni carecen de garantías. Tienen más de 25 años operando en la zona sin problemas atribuibles a la estructura del vehículo. Pasar por revisiones técnicas cada seis meses es parte del compromiso, pero necesitamos que las normativas se ajusten a la realidad técnica”, sostuvo Huamaní Zapata.

Uno de los principales ejes de discusión radica en las restricciones contempladas en el Decreto Supremo N.° 026 (norma que regula las especificaciones técnicas para el transporte turístico de aventura, como la antigüedad del chasis y estructura). Los operadores indicaron que se encuentran trabajando junto a ingenieros técnicos para fundamentar las observaciones a dicha norma y sustentar la viabilidad técnica de las unidades.

Los representantes informaron que la mesa de trabajo —cuyo plazo inicial vencía el próximo 2 de octubre— será extendida por 180 días adicionales. Ante esta ampliación, los transportistas solicitaron formalmente ser convocados como actores principales de dichas sesiones.

“Queremos que las autoridades nos fiscalicen, nos vean y nos controlen. Estamos pidiendo que nos inviten a todas las mesas técnicas de trabajo para exponer la problemática y levantar las observaciones junto a los especialistas”, concluyó Huamaní Zapata.

Posición de Mincetur

En tanto, el Mincetur emitió un comunicado, donde precisaron que no han adoptado ni suscrito acuerdos o compromisos para evaluar, modificar o flexibilizar los requisitos técnicos y de seguridad aplicables a los vehículos tubulares.

“La reunión sostenida con representantes del sector privado, entre ellos la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur), tuvo carácter informativo y de diálogo y no implicó la adopción de acuerdos o compromisos sobre los requisitos técnicos y de seguridad de los vehículos tubulares”, indicó el Mincetur.

“Asimismo, desde el ministerio, respaldamos las acciones que vienen desarrollando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Prevención del Delito de Ica, y la Policía Nacional del Perú en Huacachina, orientadas a salvaguardar la vida y la integridad de turistas, visitantes y demás personas vinculadas a esta actividad.El Mincetur reafirma su compromiso con un turismo seguro, responsable y sostenible, y continuará promoviendo el diálogo y la coordinación con los actores del sector, dentro del ámbito de sus competencias”, finalizó el Mincetur.

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