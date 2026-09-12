El tradicional recorrido turístico por las dunas de Huacachina quedó paralizado tras una intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito, que contó con apoyo de la Policía Nacional.

La acción estuvo dirigida a verificar que los vehículos utilizados para este servicio cumplan con las exigencias necesarias para operar.

Juan Bautista Flores Palacios, representante de conductores y propietarios, explicó que los operadores deben presentar documentación como el SOAT y la tarjeta de circulación, además de completar otros trámites ante las autoridades correspondientes.

La paralización afectó a las unidades que realizan los recorridos por las dunas, mientras turistas nacionales y extranjeros permanecían a la espera de poder acceder a esta actividad. Los operadores optaron por no sacar sus vehículos durante la jornada ante la intervención de las autoridades.

Según Flores Palacios, en Huacachina funcionarían entre 150 y 200 vehículos tubulares, aunque durante el reporte también se mencionó una cifra aproximada de 300 unidades vinculadas al servicio turístico.